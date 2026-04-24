Il bolide illumina il cielo notturno sopra il Golfo della Spezia

Nella notte, un brillante bolide ha attraversato il cielo sopra il Golfo della Spezia, illuminando l'intera volta celeste. L'evento è stato catturato da una webcam di Paesaggi Digitali, che ha registrato il fenomeno luminoso. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alla durata o alla traiettoria del passaggio del corpo celeste. La scena ha suscitato l'attenzione di appassionati e osservatori locali.

Il bolide illumina a giorno il cielo notturno. L'immagine ripresa dalla webcam di Paesaggi Digitali ospitata alla pensione Miramare di Tellaro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bolide illumina il cielo notturno sopra il Golfo della Spezia Notizie correlate Un bolide nella notte, lo spettacolo della meteora che illumina a giorno il cielo del golfoLa Spezia, 24 aprile 2026 – La webcam di Paesaggi Digitali ospitata dalla pensione Miramare a Tellaro scruta placidamente il cielo come ogni notte, è... Bolide illumina il cielo tra Avellino e Salerno: spettacolo sulla Campania all'albaErano le 5:20 di mattina quando un bagliore intenso ha attraversato il cielo tra le province di Avellino e Salerno. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Un bolide illumina il cielo sopra il Golfo della Spezia. Un bolide nella notte, lo spettacolo della meteora che illumina a giorno il cielo del golfoSulla Spezia e provincia, a mezzanotte e 45, una scia incredibilmente luminosa catturata dalle webcam per la gioia degli astrofili ... msn.com Spettacolo nel cielo notturno, un bolide illumina per qualche secondo il Golfo della SpeziaSpettacolo nel cielo notturno, un bolide illumina per qualche secondo il Golfo della Spezia ... msn.com