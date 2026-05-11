Il Napoli, nel corso di una partita al Maradona, ha visto sfumare un’occasione importante in Champions League, lasciando spazio a una sconfitta che ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra ha avuto la possibilità di conquistare il match point, ma alla fine non è riuscita a portare a casa i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato che complica la situazione in classifica, lasciando spazio a molte discussioni tra i supporter.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Maradona si prepara a una notte di festa, ma finisce per assistere a una delle sconfitte più amare della stagione. Il Napoli cade in casa 2-3 contro un Bologna cinico e organizzato, incapace di chiudere in anticipo il discorso qualificazione Champions e costretto ora a rimandare tutto alla prossima giornata. La squadra di Antonio Conte aveva il primo match point per blindare aritmeticamente l’Europa che conta, ma si è fatta sorprendere da un Bologna che ha interpretato la gara con lucidità tattica e grande personalità. Gli emiliani hanno saputo colpire nei momenti chiave e, soprattutto, resistere al ritorno degli azzurri quando la partita sembrava ormai girata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montagne russe al Maradona: il Napoli spreca il match point Champions

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