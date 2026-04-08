Oggi pomeriggio a Olbia, un incidente si è verificato in un incrocio della zona industriale coinvolgendo uno scooter e un'auto. Un uomo a bordo dello scooter è rimasto ferito durante il contatto con una Panda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie.

Un uomo è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Olbia, dopo che il suo scooter ha impattato contro una Panda in un incrocio della zona industriale. Il sinistro si è verificato in un momento particolarmente complesso si sposta su due ruote nella città gallurese, dove i casi di collisione tra motocicli e autovetture sembrano moltiplicarsi. L’intervento di soccorso è stato immediato: l’infortunato è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato d’urgenza presso il Pronto soccorso per le cure necessarie. La gestione dell’emergenza nell’area industriale. Sul luogo dello scontro è intervenuta la Polizia locale, che ha proceduto a eseguire tutti i rilievi tecnici necessari per stabilire le dinamiche esatte e attribuire le relative responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, scontro scooter-auto in zona industriale: un ferito

Leggi anche: Scontro auto-scooter: soccorsi e un ferito

Scontro tra auto e scooter a Torrette di Mercogliano: un feritoUn incidente stradale si è verificato a Torrette di Mercogliano, nel territorio dell'Avellinese.

Si parla di: Incidente tra scooter e auto all’incrocio, un ferito a Olbia.

Olbia, scontro tra auto e moto nella zona industriale: centauro in ospedaleOlbia. Nuovo incidente stradale a Olbia, questa volta in zona idustriale dove, nel pomeriggio di oggi, si è verificato uno scontro tra ... olbia.it

Olbia, auto contro moto nella zona industriale: un ferito in ospedaleLa squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta nella zona industriale per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area ... unionesarda.it