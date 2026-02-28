Neonata morta durante il parto cesareo al Cardarelli di Campobasso | tre medici indagati

Una neonata è deceduta durante un parto cesareo all'ospedale Cardarelli di Campobasso, suscitando l'apertura di un'inchiesta. Tre medici sono attualmente sotto indagine. L'evento si è verificato in un momento in cui non erano stati segnalati problemi o complicazioni prima dell'intervento. La vicenda è ora al centro di un'indagine ufficiale.

Una neonata morta durante il parto cesareo in ospedale, in un contesto che fino a poche ore prima non lasciava presagire alcuna criticità. È la tragedia avvenuta nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, sulla quale la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni passaggio clinico e organizzativo. La vicenda ha scosso profondamente la comunità del capoluogo molisano e il comprensorio provinciale, dove risiede la famiglia della piccola. Secondo le prime informazioni, la gravidanza sarebbe trascorsa senza particolari problemi. Non sarebbero emerse complicazioni né condizioni tali da far prevedere un epilogo così drammatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

