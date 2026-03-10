Monia & the Saints Band | i greatest hits dal vivo al Trend-Up

Monia & The Saints Band si esibiranno al Trend-Up con una scaletta di grandi successi dal vivo. La formazione proporrà brani noti della musica pop e rock internazionale, interpretandoli con un stile che unisce energia e raffinatezza. L’evento promette di coinvolgere il pubblico con un repertorio che raccoglie i pezzi più apprezzati di questi generi musicali.

Una serata di grande musica, energia e passione è quella che propone Monia & The Saints Band, formazione capace di portare sul palco i brani più amati della musica pop e rock internazionale con uno stile coinvolgente e raffinato. Il concerto "Greatest Hits" promette un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato intere generazioni, reinterpretate con personalità e grande presenza scenica. Il repertorio dei Greatest Hits spazia tra i grandi classici della musica internazionale, con arrangiamenti dinamici e un sound che unisce eleganza e potenza.

