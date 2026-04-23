Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell'alto inviato Paolo Zampolli

L'Italia è stata ripescata ai Mondiali del 2026 grazie a pressioni esercitate dall'alto inviato statunitense, che ha suggerito alla FIFA di inserire il paese europeo al posto dell'Iran. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti ha avuto un ruolo nelle decisioni che hanno portato alla modifica della partecipazione delle nazionali in questa fase del torneo. La decisione ha suscitato attenzione nel mondo calcistico internazionale.

Fabio Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha "suggerito" al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali 2026 e sostituirla al posto dell'Iran.🔗 Leggi su Fanpage.it La Follia Distruttiva di Donald Trump | Attacca Meloni, l'Italia, Il Papa e il Mondo Intero. Notizie correlate “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”, l’appello dell’inviato Usa Zampolli a Trump(Adnkronos) – 'Appello' a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si... “Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran”: Zampolli (inviato di Trump) invia la richiesta alla FifaNonostante la sconfitta sul campo, un posto assicurato ai Mondali per via del “pedigree” degli Azzurri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali; Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell'alto inviato Paolo Zampolli; Financial Times: Paolo Zampolli, inviato di Trump, suggerisce a Infantino di ripescare l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliItalia ripescata ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran su pressioni di Donald Trump che avrebbe recapitato il messaggio al presidente della FIFA, Gianni Infantino, attraverso un suo uomo di fiducia, ... fanpage.it Financial Times: Paolo Zampolli, inviato di Trump, suggerisce a Infantino di ripescare l'Italia ai Mondiali al posto dell'IranLa guerra in Iran ha ripercussioni globali e rischia di coinvolgere anche nel mondo del calcio. Il tema dell'eventuale mancata partecipazione della nazionale persiana alla fase finale dei Mondiali ... calciomercato.com A differenza dei soliti rumors, questa volta la notizia è vera ed ha fonti rilevanti: l'Italia è stata proposta per sostituire l'Iran al prossimo Mondiale! Come riportato dal Financial Times, l'alto inviato di Trump Paolo Zampolli avrebbe proposto ad Infantino e al Presid - facebook.com facebook L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times #ANSA x.com