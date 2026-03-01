Khamenei l’ayatollah sempre in Iran dal 1989 che aprì alle Guardie Rivoluzionarie Il nodo della successione

L’ayatollah Khamenei è in Iran dal 1989 e ha aperto le porte alle Guardie Rivoluzionarie. Ora si discute del suo possibile successore, mentre lui rappresenta la figura più influente nel paese. La sua lunga presenza ha plasmato il sistema politico iraniano, mantenendo un controllo stretto sulle istituzioni e sulla leadership, con un’attenzione particolare alla questione della successione.

Dicevano che fosse stato trasferito in un bunker sotterraneo. Forse a Levizan, nel nord-est di Teheran. «Non è a Teheran», diceva un funzionario iraniano alla Reuters, «è in un luogo sicuro». Ma con il passare delle ore, le voci sulla possibilità che Ali Khamenei sia stato ferito - o ucciso - nei raid di Israele e Stati Uniti si erano fatte più forti. In serata il premier israeliano Netanyahu, nel suo videomessaggio serale, sostiene ci siano «molti segnali» che sia morto, e i media di numerosi Paesi - Israele in primis - sostengono che sia morto e che sia addirittura stato recuperato il suo corpo. Della morte di Khamenei ha scritto anche Trump su Truth. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

vNotizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, in seguito ai raid in Iran. : ANSA/ABEDIN TAHERKENAREH facebook

L’intero Golfo è in fiamme. Diverse basi statunitensi in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein sono sotto attacco da parte delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars. Dura condanna da parte dell’Arabia Sa x.com