Moncalieri | il mistero del Castello della Rotta tra leggende e ombre

A Moncalieri, il Castello della Rotta è al centro di molte voci e storie che si tramandano tra gli abitanti del luogo. La proprietà privata è circondata da leggende e racconti di eventi insoliti, alcuni dei quali sono stati segnalati nel corso degli anni. Le persone del posto si interrogano su cosa possa celarsi dietro le mura di questa struttura e su quali fenomeni inspiegabili abbiano alimentato le storie che la riguardano.

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