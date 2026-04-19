Castello del Catajo | tra 350 stanze affreschi e leggende di sangue

Il Castello del Catajo, situato nei Colli Euganei, si prepara ad accogliere i visitatori il 26 aprile 2026 con un percorso guidato. La visita consentirà di scoprire le sue circa 350 stanze, decorate con affreschi e circondate da leggende di sangue. La dimora storica, nota per la sua architettura e la sua storia, sarà aperta al pubblico in un evento che durerà tutta la giornata.

Il 26 aprile 2026, il Castello del Catajo aprirà le sue porte per un percorso guidato che permetterà di esplorare una delle dimore più iconiche dei Colli Euganei. L’appuntamento è fissato per le ore 15:15 e offrirà un viaggio tra architettura rinascimentale e racconti storici. La struttura, eretta tra il 1570 e il 1573 su iniziativa di Pio Enea Obizzi, ospita ben 350 stanze che testimoniano la grandezza della cosiddetta reggia della zona. Architettura e memoria tra i corridoi della reggia. La visita si svilupperà nell’arco di circa ottanta minuti, concentrandosi sulla complessità strutturale dell’edificio. I partecipanti potranno osservare da vicino gli ampi corridoi, i grandi scaloni e le sale decorate con affreschi di pregio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castello del Catajo: tra 350 stanze, affreschi e leggende di sangue Notizie correlate Leggi anche: Visita guidata al Castello del Catajo Leggi anche: Euganea bellezza: visita al Castello del Catajo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Euganea bellezza: visita al Castello del Catajo il 26 aprile 2026; Testimonianze medicee nei Colli Euganei: convegno e visite guidate tra storia e territorio; Inizia il tour Di Villa in Villa al Castello di San Pelagio; VIDEO | Padova Flash, le notizie da tutto il territorio. Euganea bellezza: visita al Castello del CatajoDomenica 26 Aprile 2026. Il Castello del Catajo è un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia dei Colli Euganei; fu costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi. Visiteremo ... padovaoggi.it Scopri il Castello del Catajo: la maestosa residenza privata comprata a 3 milioni di euro!Il Castello del Catajo è stato costruito dal 1570 dalla famiglia Obizzi casata di origini francesi al servizio della Repubblica di Venezia. Non fu una semplice residenza, ma un vero palazzo di ... repubblica.it Euganea bellezza: visita al castello del Catajo facebook