Tre fedi insieme a Mercogliano | dialogo ulivo e convivialità tra religioni

Oggi, domenica 19 aprile 2026, si tiene a Mercogliano (Avellino) la seconda giornata di

Oggi, domenica 19 aprile 2026, è in pieno svolgimento a Mercogliano (Avellino) la seconda giornata di "A Tavola con le Religioni", ospitata nel Palazzo Abbaziale di Loreto.In questo momento è ancora in corso il convegno inaugurale "Il cibo delle Religioni: Regole, Valori, Identità", moderato da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Tre punti di luce, un solo cammino. L’eleganza risiede nell’equilibrio. In queste fedi la finitura satinata dell’oro giallo incontra una linea di luce pura. Tre diamanti brillano come i momenti più preziosi del vostro ieri, del vostro oggi e del vostro domani. #nozze #f - facebook.com facebook