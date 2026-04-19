Tre fedi insieme a Mercogliano | dialogo ulivo e convivialità tra religioni

Da avellinotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 19 aprile 2026, si tiene a Mercogliano (Avellino) la seconda giornata di

Oggi, domenica 19 aprile 2026, è in pieno svolgimento a Mercogliano (Avellino) la seconda giornata di "A Tavola con le Religioni", ospitata nel Palazzo Abbaziale di Loreto.In questo momento è ancora in corso il convegno inaugurale "Il cibo delle Religioni: Regole, Valori, Identità", moderato da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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