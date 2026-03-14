A Lucca si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Coranica. Dal Marracci di Lucca ad Abu Dhabi” nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, con la partecipazione di discendenti del padre Ludovico Marracci. L’evento ha visto il coinvolgimento di rappresentanti di comunità cristiane e musulmane, che hanno condiviso un momento di dialogo e confronto nel segno del Corano.

C’erano anche i discendenti del padre Ludovico Marracci all’inaugurazione della mostra "Coranica. Dal Marracci di Lucca ad Abu Dhabi", aperta ieri pomeriggio nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo. Alcuni di loro conservano ancora il cognome Marracci essendo discendenti diretti. In famiglia, che ha origine a Torcigliano di Camaiore, nel tempo hanno sentito vari ricordi del teologo lucchese che nel 1698 curò la traduzione integrale del Corano in latino. Alla cerimonia inaugurale di ieri pomeriggio erano presenti anche alcuni rappresentanti della Comunità Islamica lucchese a cominciare da Jilali Moutawakil e da Akram Moraytel. Ad accogliere i molti presenti la professoressa Luisa Locorotondo che è l’incaricata regionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dialogo cristiani e musulmani. Lucca ‘ponte‘ tra religioni nel segno del Corano di Marracci

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