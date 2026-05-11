MolisEVO nuova guida per l’oro verde | Lombardi guida il progetto

È stata presentata la nuova guida di MolisEVO, il progetto dedicato alla promozione dell’olio d’oliva molisano. La direzione è stata affidata a Lombardi, che ha assunto il ruolo di responsabile. Sono stati eletti nuovi membri per il consiglio direttivo, incaricati di coordinare le attività nei prossimi tre anni. La strategia di promozione del prodotto locale subirà modifiche per adattarsi alle nuove scelte della guida.

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? Domande chiave Chi sono i nuovi membri eletti per guidare MolisEVO?. Come cambierà la promozione dell'olio molisano nei prossimi tre anni?. Quali strategie userà il nuovo consiglio per proteggere l'oro verde?. Perché la formazione tecnica diventerà centrale per i produttori locali?.? In Breve Assemblea del 27 aprile a Isernia e seduta telematica del 29 aprile.. Nuovo organigramma include Tamara Mazzocco, Tommaso Baroncini e Giovanni Perna.. Programma triennale punta su formazione specialistica e valorizzazione oli di Gianni Perna.. Obiettivo strategico consolidare la presenza dell'associazione nella provincia di Isernia.. Antonietta Lombardi guida il nuovo consiglio direttivo di MolisEVO dopo l’assemblea generale tenutasi il 27 aprile presso la sala riunioni dell’hotel Europa di Isernia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MolisEVO, nuova guida per l’oro verde: Lombardi guida il progetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova guida per il Segretariato Europeo: Puglisi guida la scienzaIl Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche ha affidato la sua presidenza al professore Puglisi, che subentra nella guida... Alessandria, nuova guida per le donne: Mazzoni guida il TerziarioL'assemblea delle sociate di Alessandria ha sancito il rinnovo della guida del Gruppo Terziario Donna Confcommercio, affidando la presidenza a...