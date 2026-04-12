Alessandria nuova guida per le donne | Mazzoni guida il Terziario

A Alessandria, le sociate di Confcommercio hanno scelto di affidare la guida del Gruppo Terziario Donna a Cristina Mazzoni, durante l’assemblea. La nomina rappresenta il rinnovo della presidenza, con l’obiettivo di continuare l’attività del gruppo nel settore del terziario. La decisione è stata presa dall’assemblea delle sociate, che ha approvato la nuova guida.

L'assemblea delle sociate di Alessandria ha sancito il rinnovo della guida del Gruppo Terziario Donna Confcommercio, affidando la presidenza a Cristina Mazzoni. La nuova carica, che vede Giuliana Vinciguerra nel ruolo di vicepresidente, mira a consolidare la presenza delle imprenditrici locali nei settori chiave del commercio, del turismo e dei servizi attraverso una strategia basata su formazione e rappresentanza istituzionale. Il nuovo assetto del Consiglio direttivo riflette l'eterogeneità ec .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, nuova guida per le donne: Mazzoni guida il Terziario Nuova guida per il Segretariato Europeo: Puglisi guida la scienzaIl Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche ha affidato la sua presidenza al professore Puglisi, che subentra nella guida... Catania, nuova guida per la Camera Penale: Tamburino guida il direttivoL’assemblea della Camera penale Serafino Famà di Catania ha definito la nuova guida dell’istituzione attraverso l’elezione del consiglio direttivo,...