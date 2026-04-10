Il Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche ha annunciato il cambio al vertice, con il professore Puglisi che assume la presidenza. La nomina avviene in seguito alla scomparsa del fondatore dell'organizzazione, Fabio Roversi Monaco. La nomina di Puglisi segna un passaggio importante per l'ente, che si occupa di coordinare le pubblicazioni scientifiche a livello europeo.

Il Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche ha affidato la sua presidenza al professore Puglisi, che subentra nella guida dell’organizzazione dopo la scomparsa del fondatore Fabio Roversi Monaco. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio di Amministrazione, portando il docente, che ricopriva precedentemente il ruolo di vicepresidente, a guidare l’ente non governativo senza scopo di lucro. Fondata nel 1989 grazie alla visione congiunta di Giuseppe La Loggia e del defunto Roversi Monaco, l’istituzione gode di uno status consultivo presso il Consiglio d’Europa. Il prestigio dell’organismo è testimoniato dalla partecipazione di partner di altissimo profilo, tra cui l’Istituto Poligrafico dello Stato, l’Enciclopedia Italiana Treccani, il Ministero dell’Economia e diverse università di rilevanza nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova guida per il Segretariato Europeo: Puglisi guida la scienza

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Il professore Giovanni Puglisi è stato nominato presidente del SEPS (Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche). Puglisi, già vice presidente del Segretariato, su indicazione del Consiglio di Amministrazione succede al professore Fabio Roversi M - facebook.com facebook

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