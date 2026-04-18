Roma allarme in un liceo | scoperta una lista stupri su un dispositivo della scuola Indaga la polizia
A Roma, un insegnante di una scuola superiore ha trovato un file con il titolo “lista stupri” su un tablet usato per le lezioni. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la situazione. La scuola è stata messa sotto stretta osservazione mentre si cerca di capire l’origine e il contenuto del documento. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e docenti.
Un episodio inquietante scuote una scuola superiore di Roma. Un insegnante ha rinvenuto un file dal titolo gravissimo, una vera e propria lista stupri, salvato su un tablet scolastico utilizzato abitualmente per le attività in aula. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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