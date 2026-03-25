Un'indagine ha portato alla luce un presunto sistema di truffa legato ai biglietti dei Gratta e Vinci. Cinque ex dipendenti sono stati coinvolti, con l'accusa che avrebbero individuato in anticipo i biglietti vincenti e li avrebbero fatti acquistare a conoscenti, garantendo loro vincite. L'inchiesta ha portato al sequestro di alcuni biglietti e all'identificazione di persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine su cinque ex dipendenti. Avrebbero scoperto in anticipo i biglietti vincenti e li avrebbero fatti acquistare a parenti e amici, assicurando così vincite certe. È questa l’accusa rivolta a cinque ex dipendenti di una società concessionaria statale per il gioco dei Gratta e Vinci. Sul caso stanno indagando i militari della Guardia di Finanza di Roma, dopo che la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha contestato un danno erariale superiore ai 25 milioni di euro. Il sistema utilizzato per individuare i biglietti vincenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i cinque avrebbero sfruttato credenziali di accesso ancora attive per intervenire sui server della società concessionaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Truffa sui Gratta e Vinci: biglietti vincenti individuati e assegnati a conoscenti

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