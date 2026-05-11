Modena-Juve Stabia martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Grande equilibrio al Braglia

Da infobetting.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio 2026 alle 18:15 si svolgerà al “Braglia” la partita tra Modena e Juve Stabia, valida per il primo turno dei playoff di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici. Entrambe le squadre hanno annunciato i convocati, in un incontro che promette equilibrio e attenzione tra le due formazioni, entrambe alla ricerca di una qualificazione che permetta loro di proseguire nel torneo.

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Primo turno dei playoff di Serie B e il Modena di Sottil scende in campo contro la sorprendente Juve Stabia di Abate.  I canarini vengono da un girone di ritorno al piccolo trotto dopo aver lottato con le migliori nella prima parte di stagione. I playoff non sono mai stati in discussione e rimane una stagione sopra le righe per una squadra costruita per fare un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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