Modena-Juve Stabia martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Grande equilibrio al Braglia

Martedì 12 maggio 2026 alle 18:15 si svolgerà al “Braglia” la partita tra Modena e Juve Stabia, valida per il primo turno dei playoff di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici. Entrambe le squadre hanno annunciato i convocati, in un incontro che promette equilibrio e attenzione tra le due formazioni, entrambe alla ricerca di una qualificazione che permetta loro di proseguire nel torneo.

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