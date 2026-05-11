Modena-Juve Stabia martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 15 | formazioni quote pronostici convocati Grande equilibrio al Braglia
Martedì 12 maggio 2026 alle 18:15 si disputa al “Braglia” la partita tra il Modena, guidato da Sottil, e la Juve Stabia, allenata da Abate. È il primo turno dei playoff di Serie B e le formazioni sono ancora da definire, con alcune variazioni possibili nelle scelte dei tecnici. Le quote e i pronostici sono aperti, mentre i convocati delle due squadre sono stati annunciati nelle ultime ore.
Primo turno dei playoff di Serie B e il Modena di Sottil scende in campo contro la sorprendente Juve Stabia di Abate. I canarini vengono da un girone di ritorno al piccolo trotto dopo aver lottato con le migliori nella prima parte di stagione. I playoff non sono mai stati in discussione e rimane una stagione sopra le righe per una squadra costruita per fare un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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Serie ?? Playoff ?Calendario playoff ??Turno preliminare - Martedì 12 maggio 2026 - MODENA-JUVE STABIA ore 18.45 e CATANZARO-AVELLINO ore 21 #serieb #legabkt #legabkt #calcio #clubdelcalcio x.com
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