Modena-Juve Stabia martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 15 | formazioni quote pronostici convocati Grande equilibrio al Braglia

Martedì 12 maggio 2026 alle 18:15 si disputa al “Braglia” la partita tra il Modena, guidato da Sottil, e la Juve Stabia, allenata da Abate. È il primo turno dei playoff di Serie B e le formazioni sono ancora da definire, con alcune variazioni possibili nelle scelte dei tecnici. Le quote e i pronostici sono aperti, mentre i convocati delle due squadre sono stati annunciati nelle ultime ore.

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