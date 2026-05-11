Modena-Juve Stabia martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 15 | formazioni quote pronostici

Martedì 12 maggio 2026 alle 18:15 si svolge il match tra Modena e Juve Stabia, valido per il primo turno dei playoff di Serie B. La squadra di Sottil affronta quella di Abate, che si presenta come una delle sorprese del torneo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state condivise dai bookmaker, con i pronostici che indicano un equilibrio tra le due squadre.

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Primo turno dei playoff di Serie B e il Modena di Sottil scende in campo contro la sorprendente Juve Stabia di Abate. I canarini vengono da un girone di ritorno al piccolo trotto dopo aver lottato con le migliori nella prima parte di stagione. I playoff non sono mai stati in discussione e rimane una stagione sopra le righe per una squadra costruita per fare un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Modena-Juve Stabia (martedì 12 maggio 2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juve Stabia-Modena (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiJuve Stabia–Modena è un match tra due squadre che stanno vivendo forse il miglior momento della loro stagione e che lottano per un posto nei playoff. Argomenti più discussi: Modena-Juve Stabia: martedì 12/05 alle ore 18:45; Modena-Juve Stabia allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Partita Modena-Juve Stabia, cambia la viabilità in zona stadio. Serie ?? Playoff ?Calendario playoff ??Turno preliminare - Martedì 12 maggio 2026 - MODENA-JUVE STABIA ore 18.45 e CATANZARO-AVELLINO ore 21 #serieb #legabkt #legabkt #calcio #clubdelcalcio x.com