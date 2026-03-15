Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo, “L’incantesimo dei gatti”, pubblicato da Giannini Editore nella collana “Romanzi dai cinque continenti”. Il libro combina elementi di suspense, introspezione e desiderio di rinascita, offrendo ai lettori una narrazione che si svolge tra intrecci di storie e riflessioni profonde. È il ritorno dello scrittore e giornalista nel mondo della narrativa con un’opera che mescola vari generi.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana La Citroën 2CV. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - La verità ha un prezzo contro il potere: il racconto di Giuseppe Manzo nel libro “L’incantesimo dei gatti”

Articoli correlati

Alla Feltrinelli “l’incantesimo dei gatti”, il nuovo libro di Giuseppe ManzoGiornalismo e giustizia, martedì 17 marzo 2026 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri si terrà l’anteprima de “L’incantesimo dei gatti”...

“L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli“L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli Ritorna in libreria il giornalista Giuseppe Manzo con il...