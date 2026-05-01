La mostra celebrativa dei 140 anni della testata si conclude con un’esposizione intitolata ‘Fuori Sacco’ del tempo. L’evento ripercorre più di un secolo di storia attraverso fotografie, documenti e oggetti raccolti nel corso degli anni. L’allestimento offre uno sguardo sulla trasformazione della testata e sui principali eventi narrati nel corso dei decenni. La mostra si tiene presso un luogo espositivo cittadino e resterà aperta fino alla fine del mese.

La mostra per i 140 anni della nostra testata ripercorre oltre un secolo di storia raccontata in presa diretta: di questi decenni, almeno tre sono protagonisti anche del libro Fuori sacco-Quando era bello essere giornalisti, edito per i tipi di Incontri editrice, il cui ricavato (grazie a Modula e Litokol) è destinato interamente ad aiutare l’associazione ’Amici per la vita’ nella costruzione di un hospice a Spezzano al servizio del distretto ceramico. La prima presentazione a Modena del volume chiuderà la mostra, domenica 10 maggio con inizio dell’incontro con gli autori alle ore 11, negli spazi di via Vittorio Veneto 9. Fuori Sacco, che ha il patrocinio della nostra testata e dell’Ordine dei Giornalisti, è un’opera collettiva, firmato da 24 autori con la prefazione di Leo Turrini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gran finale con il ’Fuori Sacco’ del tempo

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