A Modena, due coniugi sono stati posti sotto indagine per aver rivenduto illegalmente migliaia di biglietti per eventi di rilievo. La polizia ha sequestrato un patrimonio di un milione di euro e rilevato ricavi per circa due milioni di euro derivanti dalla rivendita secondaria di biglietti. L’indagine si concentra sulla vendita non autorizzata di biglietti e sui guadagni ottenuti in modo illecito.

È di due coniugi indagati e 1 milione di euro recuperati a tassazione il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Modena contro la rivendita illegale di biglietti per eventi. L’attività, condotta tra il 2020 e il 2025, ha permesso di accertare un sistema di acquisto massivo e rivendita a prezzi maggiorati, con ricavi complessivi per 2 milioni di euro. Indagine della Guardia di Finanza e il fenomeno del secondary ticketing Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata avanti dal Comando Provinciale di Modena e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria locale. L’attività investigativa si è concentrata sul fenomeno del cosiddetto “secondary ticketing”, ossia la rivendita illegale di biglietti per eventi tramite piattaforme online non ufficiali.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, acquistati migliaia di biglietti per grandi eventi e rivenduti con guadagni milionari: coppia nei guai

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