Scoperto sistema fraudolento di crediti d' imposta milionari | nei guai 11 imprenditori

La Guardia di Finanza di Varese, sotto la direzione della Procura di Busto Arsizio, ha individuato un complesso sistema di frode che ha consentito a undici imprenditori di ottenere crediti d'imposta per importi di diversi milioni di euro. L'indagine ha portato al sequestro di documenti e alla contestazione di irregolarità fiscali legate a pratiche illecite. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

La Guardia di Finanza di Varese, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, ha scoperto un articolato sistema di frode finalizzato alla creazione indebita di crediti d'imposta per importi milionari. A 11 imprenditori - residenti nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma - è stato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fatture false e crediti d’imposta indebiti: sequestri per oltre 188mila euro a due imprenditori del SannioIndagini della Guardia di Finanza partite da un controllo INPS: ipotesi di fatture false e indebite detrazioni per lavori di efficientamento... Frode da 200 milioni: 11 imprenditori nel mirino per crediti falsiLa Procura di Busto Arsizio ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a 11 imprenditori, residenti tra Napoli, Caserta, Milano, Potenza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bancarotta fraudolenta nel Leccese: scoperto sistema per distrarre oltre 700mila euro; Bancarotta fraudolenta nelle RSA: quattro misure cautelari, scoperto sistema da oltre 700mila euro; Maxi frode IVA nel settore motocicli: scoperto giro da oltre 2,6 milioni; ?Operazione Pay Next, scoperta frode da 3,4 milioni sui fondi Pnrr e Covid: un arresto e sequestri per 1,2 milioni nel Maceratese. Le Fiamme Gialle di Varese in azione anche a PescaraLe Fiamme Gialle di Varese hanno scoperto un articolato sistema di frode sui crediti fiscali, società cartiere anche a Pescara ... rete8.it Teramo - Truffa sugli incentivi per l’energia rinnovabile: indagata una coppiaTERAMO - La Guardia di Finanza di Giulianova ha scoperto un sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento illecito di incentivi pubblici nel settore delle energie rinnovabili. L’indagine si inserisc ... veratv.it Il caposala eliminava le comande dal sistema informatico per trattenere i pagamenti in contanti dei clienti, ma è stato scoperto - facebook.com facebook