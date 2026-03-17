Aggressione in un kebab | ragazzo ferito con coltello e bastone nei guai giovane coppia

Un ragazzo è stato ferito con un coltello e un bastone durante un'aggressione avvenuta in un kebab a Cervia. La polizia ha fermato una giovane coppia, composta da un 23enne straniero e una ragazza di 21 anni, entrambi indagati a piede libero per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno condotto le indagini.

Cervia (Ravenna), 17 marzo 2026 - Sono ritenuti responsabili di lesioni aggravate e porto abusivo di armi, il 23enne straniero e la ragazza italiana di 21 anni, indagati a piede libero dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia - Milano Marittima. Le denunce sono scaturite a seguito dell’intervento effettuato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsa in un locale di vendita di pizza e kebab di Cervia dove un ragazzo, a seguito di una lite per futili motivi, è stato aggredito dai due suddetti giovani, i quali lo hanno ferito con un coltello e colpito con un bastone di metallo. A seguito dell’aggressione, il ragazzo è stato trasportato all’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove, una volta medicato, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in un kebab: ragazzo ferito con coltello e bastone, nei guai giovane coppia Articoli correlati Leggi anche: Schianto nella notte contro un'auto in sosta, poi l'aggressione alla polizia locale: giovane nei guai Contenuti utili per approfondire Aggressione in un kebab ragazzo ferito... Discussioni sull' argomento Aggressione al kebab di piazza Monnet, al via il processo per rapina e pestaggio; Accoltellato il titolare del kebab, notte di paura in via Matteo Carboni; Rapina nella notte nel quartiere universitario: ferito il titolare di un kebab; Lecce, rapina all'amba in un kebab. Titolare colpito alla testa con il cassetto della cassa. Lecce, rapina all’amba in un kebab. Titolare colpito alla testa con il cassetto della cassaMomenti di paura in viale dell’Università: il malvivente ha aggredito il proprietario durante una colluttazione prima di fuggire con l’incasso. leccenews24.it La fiera ed eroica resistenza dell'Iran contro l'aggressione imperialistica di USraele sta dando non pochi problemi a Donald Trump, presidente della civiltà dell'hamburger. Avendo decisamente fatto male i conti, egli era convinto di poter piegare la Persia nel v - facebook.com facebook Rapina da 100mila euro in villa nel Varesotto, marito e moglie legati. L'aggressione all'ora di cena, in azione 3, forse 4 persone #ANSA x.com