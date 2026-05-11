Nuove ricerche sul modello ALARM hanno mostrato che alcuni animali, come i piccioni e i corvi, sono in grado di interpretare gli stimoli in modi diversi e di riflettere sulle proprie decisioni. In particolare, studi recenti hanno analizzato come i neuroni dei corvi sembrino riflettere le scelte soggettive, mentre i piccioni possono modificare la percezione di uno stimolo in base a una diversa interpretazione. Questi risultati aprono nuove prospettive sul funzionamento della coscienza negli animali.

? Domande chiave Come può un piccione cambiare la propria interpretazione di uno stimolo?. Perché i neuroni dei corvi riflettono le loro decisioni soggettive?. Cosa permette agli uccelli di avere una coscienza senza grandi cervelli?. Come cambia il nostro ruolo nel mondo se la coscienza è distribuita?.? In Breve Modello ALARM prevede tre fasi: reazione alle minacce, attenzione focalizzata e autoconsapevolezza.. Ricercatori Albert Newen e Carlos Montemayor studiano connessioni neurali oltre il volume cerebrale.. Corvidi e piccioni mostrano flessibilità percettiva e decisioni soggettive tramite il nucleo NCL.. Scimpanzé, delfini e gazze manifestano livelli differenti di riconoscimento di sé.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modello ALARM: la coscienza non è un privilegio solo dell’uomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Years After Divorce, CEO Discovers His Ex-Wife Is Now a Fortune 50 Boss!

Notizie correlate

Il trasferimento di coscienza come nuova frontiera dell’integrazione tra uomo e macchina. Passando per i mosceriniQualche giorno fa una notizia scientifica, che non ha ottenuto le prime pagine o le luci della ribalta, ha fatto il giro del mondo: alcuni...

Panama, la ‘tomba d’oro’ riemersa dal passato: il mistero dell’uomo sepolto con un tesoro (e non solo)Una tomba rimasta sigillata per oltre mille anni ha restituito un patrimonio archeologico straordinario.