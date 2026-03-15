Qualche giorno fa è stata annunciata una scoperta riguardante il trasferimento di coscienza, considerato un possibile passo avanti nell'integrazione tra uomo e macchina. La ricerca si è concentrata su studi condotti con insetti, in particolare moscerini, per analizzare le possibilità di trasferire stati mentali tra sistemi biologici e digitali. La notizia ha attirato l’attenzione senza però dominare le prime pagine dei mezzi di informazione.

Qualche giorno fa una notizia scientifica, che non ha ottenuto le prime pagine o le luci della ribalta, ha fatto il giro del mondo: alcuni ricercatori sarebbero riusciti a collegare il cervello di minuscoli insetti – i moscerini della frutta, drosophila melanogaster – a sistemi digitali capaci di leggere e interpretare i segnali neuronali; un esperimento minuscolo nelle dimensioni, ma enorme nelle implicazioni, se confermato. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per il moscerino, la cui coscienza sarebbe eterna. L’integrazione tra cervello e sistemi digitali, oltre i moscerini. Tuttavia, ovviamente, il punto non è il moscerino in sé (con buona pace degli animalisti): il punto è il cervello, la mente e l’integrazione di questi a sistemi digitali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il trasferimento di coscienza come nuova frontiera dell’integrazione tra uomo e macchina. Passando per i moscerini

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