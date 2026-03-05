Panama la ‘tomba d’oro’ riemersa dal passato | il mistero dell’uomo sepolto con un tesoro e non solo

Una tomba sigillata per oltre mille anni è stata aperta e ha restituito un importante patrimonio archeologico. Gli archeologi hanno scoperto un uomo sepolto insieme a un tesoro, in un sito in Panama noto come la ‘tomba d’oro’. La scoperta apre nuove possibilità di studio sulla regione e sulla storia antica di quel periodo. La tomba, così come il suo contenuto, rappresenta un pezzo unico nel suo genere.

Una tomba rimasta sigillata per oltre mille anni ha restituito un patrimonio archeologico straordinario. Nel sito di El Caño, nella provincia panamense di Coclé, gli archeologi hanno finalmente aperto un sepolcro individuato già nel 2009. All’interno, la sorpresa: un complesso funerario ricco di ornamenti d’oro e oggetti cerimoniali. Scopriamo di più. Cosa c’era in questa ricca ‘Tomba 3’. Il sepolcro, denominato Tomba 3, custodiva il corpo di un individuo deposto al centro della struttura. Attorno a lui, una grande quantità di oggetti preziosi: bracciali, placche pettorali, ornamenti per le orecchie e ceramiche finemente decorate. Non solo. Gli studiosi hanno trovato anche altri resti umani disposti intorno alla figura principale, probabilmente parte di un rituale funerario legato alla sua posizione sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Panama, la ‘tomba d’oro’ riemersa dal passato: il mistero dell’uomo sepolto con un tesoro (e non solo) Aurora Livoli, chi era la ragazza morta a Milano: i lividi sul collo e il mistero dell'uomo con il pile bianco filmato con leiÈ la 19enne Aurora Livoli la giovane donna trovata morta lunedì mattina in via Paruta, nella zona Nord di Milano. Leggi anche: Matteo, lo sciatore lecchese salva un uomo sepolto dalla neve: “Spuntava solo un braccio, in montagna ci si aiuta”