Mobupps Unveils ECHO AI – A Self-Learning Mechanism
Mobupps ha annunciato il lancio di ECHO AI, un meccanismo di intelligenza artificiale in grado di apprendere autonomamente. La società, attiva nel settore della pubblicità digitale, ha dichiarato che questa tecnologia fornirà dati in tempo reale durante tutte le fasi delle campagne pubblicitarie. La presentazione è avvenuta oggi, in un evento dedicato a evidenziare le funzionalità di questa innovazione.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ASHDOD, Israel , May 11, 2026 PRNewswire — Mobupps, a leading global adtech company, today announced the launch of ECHO AI, its next-generation self-learning mechanism designed to bring real-time intelligence to every stage of the advertising process. ECHO AI interprets signals, identifies value, and adapts dynamically to deliver more efficient outcomes with minimal manual input. Leveraging continuous learning from live campaign data, ECHO AI automatically identifies the most effective channels, audiences, and creatives, enabling advertisers to achieve stronger user lifetime value and lower acquisition costs from day one.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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