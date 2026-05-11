Mobupps Unveils ECHO AI – A Self-Learning Mechanism

Mobupps ha annunciato il lancio di ECHO AI, un meccanismo di intelligenza artificiale in grado di apprendere autonomamente. La società, attiva nel settore della pubblicità digitale, ha dichiarato che questa tecnologia fornirà dati in tempo reale durante tutte le fasi delle campagne pubblicitarie. La presentazione è avvenuta oggi, in un evento dedicato a evidenziare le funzionalità di questa innovazione.

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