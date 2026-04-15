Master di specializzazione in Learning Coaching® Inizio del corso il 18 maggio 2026 con Learning Coach Solutions

Il 18 maggio 2026 prenderà il via un master di specializzazione in Learning Coaching offerto da Learning Coach Solutions. Il corso, della durata di 70 ore, mira a formare specialisti in grado di facilitare l’apprendimento in modo completo. I partecipanti acquisiranno competenze per supportare individui nel raggiungimento del loro potenziale di apprendimento, attraverso un percorso che copre diversi aspetti del processo.

Il percorso (70 ore di formazione) permette di formare degli Specialisti esperti della facilitazione all’apprendimento a 360 gradi, in grado di favorire una piena espressione del Potenziale di apprendimento. Vengono tratti spunti da tantissime discipline diverse, per poter intervenire sulle diverse componenti (cognitive, metacognitive, emotive, motivazionali e comportamentali) che entrano in gioco nella relazione insegnamento-apprendimento.. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Master di specializzazione in Learning Coaching®. Inizio del corso il 23 febbraio 2026Il percorso (70 ore di formazione) permette di formare degli Specialisti esperti della facilitazione all’apprendimento a 360 gradi, in grado di...

Apprendere facendo e pensando: dal cooperative learning al problem based learning. Il ruolo del docenteParlare di metodologie attive, in un contesto educativo istituzionale e accademico, significa assumere una posizione culturale esplicita rispetto al...