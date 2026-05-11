Mixology Experience | il drink diventa protagonista a Tuttofood

A Tuttofood, la manifestazione dedicata al settore alimentare, si svolge anche una sezione dedicata alla mixology chiamata Mixology Experience. Qui, il focus principale è sui drink e sul loro ruolo all’interno di ristoranti e locali. Sono previsti incontri con chef e bartender che presenteranno diverse sperimentazioni e tecniche per valorizzare le bevande. L’evento si rivolge a professionisti interessati a scoprire come i cocktail possano contribuire a migliorare i margini di un’attività ristorativa.

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? Domande chiave Come può un drink aumentare i margini di un ristorante?. Chi sono gli chef e i bartender che guideranno le sperimentazioni?. Perché il beverage pairing sta superando il tradizionale abbinamento con il vino?. Cosa cambierà nel business della ristorazione con questa nuova integrazione?.? In Breve Evento aperto fino a giovedì presso il Padiglione 6 di Rho-Pero.. Oltre 100mila visitatori attesi per l'intera manifestazione Tuttofood.. Partecipazioni di Elio Sironi, Davide Corazza, Enrico Croatti e Giovanni Allario.. Focus su beverage pairing con esperti di Casa Camperio e Acanto.. La quinta edizione di Mixology Experience apre i battenti oggi a Rho-Pero, all’interno del polo fieristico di Tuttofood, portando il settore delle bevande in una posizione centrale nel Padiglione 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mixology Experience: il drink diventa protagonista a Tuttofood ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mixology Experience 2026: il drink diventa protagonista del gusto? Punti chiave Come può un cocktail aumentare la redditività di un locale? Quali prodotti sostituiranno il vino nel nuovo beverage pairing? Perché... Leggi anche: A TuttoFood il culto del bere e la "Mixology Experience 2026" Argomenti più discussi: Mixology Experience 2026: il beverage professionale dall’11 al 14 maggio torna a Fiera Milano Rho; I talk di Bargiornale a Mixology Experience 2026; Dentro il futuro del beverage: Mixology Experience 2026 in scena a Milano dall’11 al 14 maggio; Milano da bere (e da mangiare) | Mixology Experience alza il livello.