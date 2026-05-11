A TuttoFood il culto del bere e la Mixology Experience 2026

Da oggi e fino a giovedì, presso la Fiera di Rho-Pero, si svolge «Tuttofood», un evento dedicato al settore alimentare. All’interno della manifestazione si tiene anche «Mixology Experience 2026», considerato l’appuntamento principale nel campo del beverage. La fiera si concentra sulle nuove tendenze e sugli sviluppi nel mondo delle bevande, offrendo uno spazio dedicato alle novità e alle dimostrazioni pratiche nel settore.

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Un appuntamento, questa settimana. Perché da oggi a giovedì, all'interno di «Tuttofood» alla Fiera di Rho-Pero torna «Mixology Experience», il più importante appuntamento interamente dedicato al mondo del beverage. Quinta edizione nel Padiglione 6, in una posizione ancora più centrale rispetto al passato, seguendo il progetto di Bartender.it e all'interno di una manifestazione che supererà i 100mila visitatori. Una collocazione, spiegano gli organizzatori, non è solo scelta logistica perché racconta un'evoluzione di mercato, con il beverage non più categoria accessoria del food, «ma una leva strategica per generare valore, marginalità, esperienza e identità di consumo».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A TuttoFood il culto del bere e la "Mixology Experience 2026" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mixology Experience 2026: il drink diventa protagonista del gusto? Punti chiave Come può un cocktail aumentare la redditività di un locale? Quali prodotti sostituiranno il vino nel nuovo beverage pairing? Perché... Trend Cocktail 2026: nuova experience 3.0 e rivoluzione mixologyIl 2026 si è aperto in grande stile, con un netto cambio di passo nel pianeta mixology.