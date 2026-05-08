Mixology Experience 2026 | il drink diventa protagonista del gusto

La Mixology Experience 2026 si concentra sull’evoluzione dei cocktail e sul loro ruolo nel settore della ristorazione. Si discute di come un drink ben preparato possa contribuire a migliorare i ricavi di un locale e di quali prodotti potrebbero sostituire il vino nelle proposte di abbinamento con le bevande. L’evento mette in evidenza le tendenze emergenti nel mondo della mixology e delle nuove combinazioni di gusti.

? Punti chiave Come può un cocktail aumentare la redditività di un locale?. Quali prodotti sostituiranno il vino nel nuovo beverage pairing?. Perché l'aperitivo milanese sta cambiando la sua natura sociale?. Chi guiderà il confronto tra mixology e alta cucina a Milano?.? In Breve Evento dall'11 al 14 maggio 2026 presso il padiglione 6 di Fiera Milano Rho.. Main Bar Arena ospiterà professionisti di Ceresio 7, Moebius, Horto e Rubacuori.. Anna Prandoni modererà il dibattito Gastronomika sull'evoluzione sociale dell'aperitivo milanese.. Obiettivo superare i 100.000 visitatori durante i giorni della fiera TUTTOFOOD.. Dall’11 al 14 maggio 2026, il padiglione 6 di Fiera Milano Rho ospiterà la quinta edizione di Mixology Experience, evento organizzato da Bartender.🔗 Leggi su Ameve.eu

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