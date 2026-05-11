Un marchio originario di Jesi ha recentemente ottenuto un ruolo di rilievo nella grande distribuzione organizzata, puntando a espandersi a livello internazionale. La strategia adottata si basa su un laboratorio interno che si concentra sulle preferenze delle nuove generazioni. La crescita del marchio si è verificata attraverso accordi con distributori nazionali e internazionali, rafforzando la presenza sui principali punti vendita.

? Punti chiave Come ha fatto un marchio di Jesi a dominare la GDO?. Quali strategie usa il Mitama Lab per intercettare le nuove generazioni?. Perché il packaging plastic free è fondamentale per le generazioni Alpha e Zeta?. Come cambierà il modello di business dopo l'integrazione nel gruppo Fila?.? In Breve Marta Mattioni e Michele Strazzera guidano la strategia commerciale e aziendale di Incall.. Dal 2022 l'azienda avvia il piano per packaging in carta e plastic free.. Il Mitama Lab sviluppa prodotti per intercettare le generazioni Alpha e Zeta.. Concorso nazionale 25 anni con Mitama previsto per la stagione back to school..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mitama conquista la GDO: il marchio di Jesi punta al successo globale

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