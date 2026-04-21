Nasce il punto allattamento a Monselice si punta al marchio Unicef

A Monselice è stato inaugurato un nuovo punto allattamento presso il Centro sanitario polifunzionale del distretto socio-sanitario. L'area è stata pensata per offrire uno spazio riservato e confortevole alle mamme che desiderano allattare. L'iniziativa punta a ottenere il marchio Unicef, confermando l'impegno del servizio sanitario locale nel sostenere le mamme durante questa fase.

Il Centro sanitario polifunzionale del distretto socio-sanitario di Monselice ha attivato un nuovo punto allattamento dedicato alle mamme, offrendo uno spazio accogliente e riservato.Il progetto è stato curato dalle coordinatrici della UOC IAF e Consultori del Distretto 5, le dottoresse Aurora.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Non solo cibo: l'artigianato cesenate punta al marchio d'origine. "Così proteggiamo l'identità locale"Il gruppo di presidenza di Confartigianato: "Dal 2025 tutele europee per oltre 250 specializzazioni, ma servono fondi pubblici per aiutare le piccole... Diritti dell’infanzia/UNICEF Italia: al via corso “Officine UNICEF – Special Edition” Riforma Corte dei Conti: Fazzi (ANCREL) sottolinea l’importanza dei controlli per garantire responsabilità e qualità della spesa pubblica...