Salone del Mobile | il distretto materano punta al successo globale

Dal 21 al 26 aprile, presso la Fiera Milano Rho, si tiene il Salone del Mobile, un evento internazionale dedicato al design. Le imprese del settore, in particolare quelle del distretto lucano, partecipano a questa fiera, che rappresenta un momento importante per il settore. La manifestazione si svolge in un contesto di grande visibilità e richiamo globale, offrendo un’opportunità di confronto e di esposizione per le aziende del settore.

L’appuntamento internazionale con il design che si tiene presso la Fiera Milano Rho dal 21 al 26 aprile rappresenta un punto di snodo decisivo per le imprese del settore, specialmente per quelle radicate nel distretto lucano. La 63ª edizione del Salone del Mobile, che vede la partecipazione di oltre 1.900 espositori provenienti da 32 nazioni, si inserisce in un quadro globale complesso, offrendo alle aziende della zona di Matera una vetrina fondamentale per contrastare le fluttuazioni del mercato e consolidare i rapporti commerciali con i partner europei, americani, asiatici e mediorientali. La forza produttiva dell’area murgiana tra numeri e leadership territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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