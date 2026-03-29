Ancora un caso di truffa del finto carabiere | arrestato un catanese in trasferta

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver truffato un'anziana di 89 anni nel Messinese, fingendosi un carabiniere. La vittima è stata indotta a consegnare denaro e gioielli, credendo di dover pagare una cauzione per la figlia appena arrestata. L’episodio si inserisce in un quadro di truffe simili che coinvolgono persone anziane e falsi agenti delle forze dell’ordine.

Era riuscito a farsi consegnare da una signora di 89 anni alcuni gioielli e del denaro, per un valore complessivo di 1.500 euro Ancora una volta un'anziana vittima della truffa dell'ex carabiniere. Questa volta è toccato a un 89enne di Pettineo, nel Messinese, finita nelle mani di un malvivente 35enne catanese che è riuscito a sottrarle denaro e gioielli intimandole di pagare una cauzione per la figlia appena arrestata. I militari avevano già ricevuto segnalazioni di tentate truffe specifiche commesse tra Mistretta e Castel di Tusa. Quindi l'attivazione di un apposito dispositivo finalizzato a prevenire simili episodi, controllando eventuali veicoli o persone sospette. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ancora un caso di truffa del finto carabiere: arrestato un catanese in trasferta Articoli correlati Tentata truffa del finto carabiniere: arrestato 41enne cataneseABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento decisivo dei veri carabinieri Questa volta il raggiro non è andato a segno. Casertano in 'trasferta' arrestato mentre tenta la truffa del finto carabiniere a 87enneIl 41enne, originario della provincia di Caserta e residente nel Napoletano, è stato bloccato dai militari proprio mentre cercava di farsi consegnare... Tutti gli aggiornamenti su Ancora un caso di truffa del finto... Temi più discussi: Ancora una truffa del finto carabiniere, è il terzo caso in pochi giorni; Blog | Ancora con le accise? Gli italiani sono vittime della più grande truffa del secolo; Falsi carabinieri ancora in azione: anziana truffata; La truffa delle crypto invest su Telegram: belle influencer che propongono investimenti con (falsi) rendimenti stellari. La truffa della ballerinaCrescono le truffe online perpetrate sulle applicazioni di messaggistica crittografata: ecco quali sono e come difendersi ... wired.it Enrica Bonaccorti e la truffa da 100 milioni, il caso scandalo in casa MediasetIl caso del Cruciverbone a Non è la Rai: Enrica Bonaccorti smascherò in diretta una truffa sospetta per vincere 100 milioni di lire ... quifinanza.it Giorgia Meloni e il caso del divieto al Santo Sepolcro: "Vicini a Pizzaballa, da autorità di Israele un'offesa ai credenti" - facebook.com facebook #IlariaSalis, il caso che non c'è: gridano al regime per un normale controllo. Il commento di @roberto_arditti x.com