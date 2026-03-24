ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento decisivo dei veri carabinieri. Questa volta il raggiro non è andato a segno. Un 41enne originario di Catania è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentata truffa, utilizzando il noto stratagemma del “finto carabiniere”. L’operazione è stata condotta dai militari dell’Arma di Aragona, con il supporto delle stazioni di Comitini e Sant’Angelo Muxaro, che sono riusciti a intervenire tempestivamente. La telefonata alla vittima e il tentativo di raggiro. Tutto è iniziato con una telefonata a una donna, contattata da un uomo che si è spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine. Con un racconto studiato nei dettagli, il truffatore ha parlato di un grave incidente stradale causato dal figlio della vittima, nel quale sarebbe rimasta coinvolta anche una donna incinta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentata truffa del finto carabiniere: arrestato 41enne catanese

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