Un uomo ha finto di essere un carabiniere e ha ottenuto circa 10.000 euro da una donna con un raggiro. La vittima ha consegnato l’oro dopo aver ricevuto una chiamata in cui le sono stati forniti dettagli e istruzioni. La polizia ha arrestato il sospettato, che secondo le indagini avrebbe agito coordinando le sue azioni con altri complici. Le forze dell’ordine stanno ancora analizzando le modalità con cui sono state organizzate le chiamate e il piano di furto.

? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere la donna a consegnare l'oro?. Quale piano hanno usato i complici per coordinare la chiamata e il furto?. Chi ha permesso ai Carabinieri di intercettare il sospetto con il bottino?. Come sono riusciti i familiari a sventare la fuga dei criminali?.? In Breve Il truffatore ha sottratto 10mila euro tra contanti e gioielli d'oro.. Un complice è arrivato a casa della donna dopo la telefonata.. I Carabinieri hanno recuperato 5mila euro e i monili sottratti.. Il trentaduenza è stato condotto alla Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.. I Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato un uomo di 32 anni originario di Catania dopo una truffa ai danni di una donna di 63 anni avvenuta nell’area di Mistretta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistretta, finto carabiniere ruba 10mila euro: arrestato il truffatore

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