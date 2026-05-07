A Vendrogno, dopo sei anni di ricerche, sono stati trovati i resti di un escursionista scomparso nel 2020. Le autorità hanno individuato i resti grazie a un'accurata analisi dei reperti e delle tracce sul territorio. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia impedito il ritrovamento in passato, né sulle circostanze della scomparsa, ma la scoperta ha finalmente chiarito la vicenda.

? Cosa scoprirai Come sono stati individuati i resti dopo sei anni di ricerche?. Cosa ha impedito alle autorità di rintracciare l'escursionista nel 2020?. Dove si trovavano esattamente le ossa rinvenute nel casolare abbandonato?. Perché le prime operazioni di soccorso non avevano portato alcun esito?.? In Breve Resti rinvenuti il 31 marzo 2025 nel casolare di Presallo a Vendrogno.. Allarme lanciato dai colleghi il 17 febbraio 2020 dopo un mese di assenza.. Assenza del cellulare impedì il tracciamento tecnologico dei movimenti del camminatore.. L'uomo era residente nella frazione di Vegno nel comune di Crandola.. Il riconoscimento dei resti umani rinvenuti il 31 marzo 2025 nel casolare di Presallo, a Vendrogno, ha permesso di identificare finalmente Osvaldo Lanfredini, l’escursionista scomparso nel gennaio 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero risolto a Vendrogno: è lui l’escursionista sparito nel 2020

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Si parla di: Il giallo di Osvaldo Lanfredini si è risolto nel peggiore dei modi. Ora sarà possibile dargli l’ultimo saluto; Mistero risolto a Presallo | sono di Lanfredini i resti nel bosco.