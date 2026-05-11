Misano World Circuit | grande spettacolo e campioni per l’ACI Racing Weekend

A Misano si è svolto il secondo appuntamento dell’ACI Racing Weekend, attirando oltre diecimila spettatori. L’evento ha visto gare di diverse categorie e la presenza di piloti noti a livello internazionale. La giornata è stata caratterizzata da competizioni intense e da un pubblico numeroso che ha assistito alle prove in pista. La manifestazione si è conclusa con la partecipazione di numerosi team e di alcuni dei principali protagonisti del motorsport.

Il secondo appuntamento stagionale dell’ACI Racing Weekend a Misano registra oltre diecimila presenze, tra gare avvincenti e la partecipazione di grandi nomi del motorsport internazionale. Il fine settimana romagnolo targato ACI Sport ha confermato l’interesse degli appassionati, portando sulle tribune oltre diecimila spettatori. L’evento ha richiamato il pubblico grazie allo spettacolo in pista e alla partecipazione di figure di spicco legate alla Formula 1. Tra i volti noti presenti al Misano World Circuit, ha spiccato Andrea Kimi Antonelli, insieme a Felipe Massa, arrivato in circuito per seguire le gare del figlio. Il paddock ha ospitato Vitantonio Liuzzi, impegnato come coach driver per la Formula 4, oltre a Riccardo Patrese, brand ambassador ACI, e Gian Carlo Minardi.🔗 Leggi su Sportface.it

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