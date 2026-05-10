A Misano Adriatico, il secondo appuntamento della stagione degli Aci Racing Weekend ha attirato oltre 10.000 persone al Misano World Circuit. L'evento si è svolto il 10 maggio 2026, dopo il primo round a Imola. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi appassionati di motorsport, con il pubblico che ha affollato gli spalti durante le gare.

Misano Adriatico 10 maggio 2026 – Oltre 10mila presenze al Misano World Circuit per il secondo round (dopo l’appuntamento di Imola) della stagione degli Aci Racing Weekend. Una giornata ricca di gare nel circuito dedicato al motociclista Marco Simoncelli. È un evento in grande crescita quello dell’Aci Racing Weekend, che questo fine settimana ha visto la partecipazione anche di un ospite d’eccezione: il leader del mondiale di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli, che tante volte, nella pista della Riviera, ha calcato i gradini del podio. Antonelli, fresco di vittoria nel gran premio di Miami (la terza vittoria consecutiva in stagione) ha provato la nuova Mercedes.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli a Misano, oltre 10mila presenze all’Aci Racing Weekend 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Does Kimi Antonelli Have What It Takes To Become F1 World Champion

Notizie correlate

Aci Racing Weekend 2026, a Imola anche Kimi Antonelli (per fare il tifo per il papà Marco)Imola, 26 aprile 2026 – Un fine settimana di sole e temperature quasi estive ha accompagnato il ritorno dei motori all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari,...

Aci Racing Weekend 2026, a Imola c’è anche Kimi Antonelli (per fare il tifo per il papà Marco)Imola, 26 aprile 2026 – Un fine settimana di sole e temperature quasi estive ha accompagnato il ritorno dei motori all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari,...

Argomenti più discussi: Kimi Antonelli domina a Miami: il bolognese sempre più protagonista del Mondiale di Formula 1; F1 | Antonelli: il guizzo in SQ3 raddrizza una qualifica pasticciata e salva il bilancio Mercedes; Andrea Kimi Antonelli non si ferma più: suo il Gp di Miami; Brisighella, il Trofeo Bandini assegnato a Kimi Antonelli.