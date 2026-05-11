Misano Monte inaugura il nuovo Centro di Quartiere | Una casa per tutta la frazione
Domenica 17 maggio alle 16:30, in Via Enrico De Nicola 5, si terrà l'inaugurazione ufficiale del nuovo Centro di Quartiere a Misano Monte. Il Comitato locale ha ampliato gli spazi e le funzionalità di questo luogo, che sarà destinato a essere un punto di riferimento per i residenti della frazione. L'evento segna l'apertura di uno spazio pensato per favorire incontri e attività comunitarie.
Domenica 17 maggio alle ore 16:30, in Via Enrico De Nicola 5, il Comitato di Misano Monte inaugurerà ufficialmente il nuovo Centro di Quartiere, ampliato negli spazi e nelle funzionalità: uno spazio pensato per diventare punto di incontro, partecipazione e vita della comunità. Per il Comitato si.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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