Misano Monte inaugura il nuovo Centro di Quartiere | Una casa per tutta la frazione

Domenica 17 maggio alle 16:30, in Via Enrico De Nicola 5, si terrà l'inaugurazione ufficiale del nuovo Centro di Quartiere a Misano Monte. Il Comitato locale ha ampliato gli spazi e le funzionalità di questo luogo, che sarà destinato a essere un punto di riferimento per i residenti della frazione. L'evento segna l'apertura di uno spazio pensato per favorire incontri e attività comunitarie.

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