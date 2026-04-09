Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 9 Aprile 2026 - Giorni di tuono

Da digital-news.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Sky Cinema e NOW è in programma una serata dedicata a diversi generi, con orari e canali specifici. Alle ore 21 su Sky Cinema Uno HD sarà trasmesso il film

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) sfreccia Giorni di tuono, action ad alta velocità con Tom Cruise, Nicole Kidman e Robert Duvall. La storia segue un pilota talentuoso ma impulsivo che, dopo un grave incidente, deve fare i conti con le proprie paure e ritrovare la fiducia grazie anche all’incontro con una neurologa, in un mix di adrenalina, competizione e rinascita. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio a I guerrieri della notte, cult firmato da Walter Hill. Nella New York notturna e ostile, una gang ingiustamente accusata di omicidio è costretta ad attraversare la città per tornare a casa, inseguita da bande rivali, in una lunga fuga carica di tensione e atmosfera urbana. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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