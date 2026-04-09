Stasera su Sky Cinema e NOW è in programma una serata dedicata a diversi generi, con orari e canali specifici. Alle ore 21 su Sky Cinema Uno HD sarà trasmesso il film

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) sfreccia Giorni di tuono, action ad alta velocità con Tom Cruise, Nicole Kidman e Robert Duvall. La storia segue un pilota talentuoso ma impulsivo che, dopo un grave incidente, deve fare i conti con le proprie paure e ritrovare la fiducia grazie anche all’incontro con una neurologa, in un mix di adrenalina, competizione e rinascita. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio a I guerrieri della notte, cult firmato da Walter Hill. Nella New York notturna e ostile, una gang ingiustamente accusata di omicidio è costretta ad attraversare la città per tornare a casa, inseguita da bande rivali, in una lunga fuga carica di tensione e atmosfera urbana. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 9 Aprile 2026 - Giorni di tuono

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 2 Aprile 2026 - Robin Hood, Godzilla e GarfieldGuida pratica per seguire avventura, commedia, thriller e animazione in prima serata su tutti i canali Sky Cinema.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 7 Aprile 2026 - Delivery ManSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

The Vanishing | Critical Role | Campaign 4, Episode 20

Temi più discussi: 19 film da vedere in streaming ad aprile, da Il Maestro a Apex. FOTO; Schermi&Schermi: cosa vedere al cinema e in tv; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di aprile 2026; Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta).

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Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Aprile 2026 - Il Maestro x.com

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Aprile 2026 - Il Maestro Serata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) torna Il Maestro , con Pierfran - facebook.com facebook