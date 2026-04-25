Superbike Civ al via da Misano Gara 1 è nel segno di Delbianco

Il Campionato Italiano Velocità 2026 riaccende i motori al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" e lo fa con numeri che certificano lo stato di salute del motociclismo tricolore. Con 130 piloti al viadistribuiti tra cinque categorie, il Civ Femminile e i trofei di marca (Aprilia, Ducati e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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