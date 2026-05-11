Mary Trump, nipote del presidente degli Stati Uniti, ha recentemente dichiarato che suo zio soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati, aggiungendo che la situazione sarebbe peggiorata nel tempo. La psicologa ha espresso preoccupazioni sulla sua idoneità a ricoprire ruoli di potere, senza però entrare nel merito di decisioni politiche o delle sue uscite pubbliche. Le sue parole si inseriscono nel dibattito pubblico sulle capacità del presidente di gestire responsabilità complesse.

Ma cosa pensano i parenti di Donald Trump delle decisioni sulla politica estera ma soprattutto delle sue uscite ‘estemporanee’? Non ha nessun dubbio la nipote del presidente degli Stati Uniti d’America, la psicologa Mary Trump, figlia del fratello di Donald, Fred Jr. “Donald è sempre stato inadatto a ricoprire qualsiasi posizione di potere perché soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati. Oggi è anche peggiorato, perché quando una patologia non viene curata, succede questo: peggiora. – ha detto a La Stampa – Chiunque abbia mai avuto un parente affetto da demenza riconosce che Donald sta attraversando un declino cognitivo”. E non è tutto: “Dimentica molto spesso ciò che sta dicendo, divaga in discorsi del tutto privi di logica, non controlla gli impulsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio zio Donald Trump soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati. È inadatto a ricoprire posizioni di potere. Oggi è anche peggiorato,”: parla Mary Trump

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Mary Trump: “Mio zio soffre di disturbi psichiatrici. È un bimbo terrorizzato che non è stato amato”

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