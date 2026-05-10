Mary Trump ha commentato pubblicamente lo stato di salute mentale del cugino, affermando che il presidente degli Stati Uniti soffre di disturbi psichiatrici gravi. In un'intervista, la nipote ha espresso la convinzione che lo zio non sia adatto a ricoprire la carica di presidente, criticandone il comportamento e le capacità. La sua dichiarazione fa seguito a periodi di discussione pubblica sulle condizioni psicologiche dell’attuale inquilino della Casa Bianca.

Mary Trump torna ad attaccare lo zio Donald, definendolo “psichiatricamente disturbato” e in pieno declino cognitivo. La nipote, psicologa e autrice, critica aspramente la gestione della guerra in Iran e descrive il presidente come un uomo protetto dai privilegi che non ha mai affrontato responsabilità reali. Parole arrivate mentre Trump affronta risultati ai minimi storici nei sondaggi. Mary Trump parla del declino cognitivo dello zio Donald Il successo di Trump tra privilegi e assenza di responsabilità La guerra in Iran e il vuoto interiore del presidente Mary Trump parla del declino cognitivo dello zio Donald Nel corso di una intervista,...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mary Trump attacca lo zio Donald, per la nipote il presidente Usa "soffre di disturbi psichiatrici gravi"

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