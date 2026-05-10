Una nipote ha dichiarato che suo zio soffre di gravi disturbi psichiatrici, evidenziando alcuni sintomi clinici che avrebbero portato alla denuncia. Le dinamiche familiari sono state descritte come fattori che avrebbero contribuito a sviluppare la sua megalomania. La dichiarazione si concentra su aspetti legati alla salute mentale e alle relazioni familiari, senza entrare in dettagli giudiziari o personali.

? Punti chiave Quali sintomi clinici hanno portato la nipote a denunciare lo zio?. Come le dinamiche familiari hanno alimentato la megalomania di Donald Trump?. Perché le competenze militari vantate dal presidente preoccupano la psicologa?. Quali rischi comporta per la sicurezza globale il declino cognitivo descritto?.? In Breve Mary Trump è figlia di Fred Jr., fratello defunto di Donald nel 1981.. La disputa legale tra la psicologa e il clan Trump è iniziata nel 2018.. Il produttore televisivo Mark Burnett ha sostenuto l'ascesa mediatica di Donald Trump.. Le critiche cliniche si basano su tre volumi scritti dalla nipote.. La psicologa clinica Mary Trump ha lanciato un’accusa durissima contro lo zio Donald Trump, sostenendo che il americano soffra di gravi disturbi psichiatrici mai curati e oggi aggravati dal passare degli anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mary Trump: ‘Mio zio soffre di gravi disturbi psichiatrici

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Mary Trump: “Mio zio soffre di disturbi psichiatrici. È un bimbo terrorizzato che non è stato amato”

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