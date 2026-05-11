Mio padre… Romina Carrisi interviene su Al Bano e tira in ballo la sorella Cristèl

Romina Carrisi ha recentemente parlato pubblicamente di suo padre, Albano Carrisi, e ha fatto anche riferimento alla sorella Cristèl. Dopo anni di riservatezza, le vicende familiari sono finite sotto i riflettori dei media, riaccendendo l’attenzione sul passato e sui rapporti tra i membri della famiglia. Negli ultimi tempi, il nome di Albano e di Romina Power è tornato a essere protagonista di discussioni e articoli dedicati al loro vissuto.

Per anni hanno cercato di proteggere la loro famiglia lontano dai riflettori, ma nelle ultime settimane il nome di Albano Carrisi e quello di Romina Power sono tornati al centro del gossip televisivo. Tra interviste, dichiarazioni e frecciate a distanza, quella che molti hanno definito una vera e propria “guerra mediatica” continua a far discutere il pubblico italiano. E adesso a rompere il silenzio è stata la loro figlia, Romina Carrisi. Ospite di Verissimo nella puntata del 10 maggio 2026, Romina Carrisi si è raccontata a cuore aperto davanti a Silvia Toffanin, affrontando il delicato scontro nato dopo le recenti dichiarazioni di sua madre a Belve.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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La figlia del cantante e di Loredana Lecciso ha spiegato: Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile. Non l'ho mai visto così nemmeno al di fuori degli schermi, è un uomo molto orgoglioso - x.com x.com

Loredana Lecciso difende Al Bano dopo le dichiarazioni di Romina Power: Che peccato ha fatto? - Reddit reddit