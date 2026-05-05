Mio padre? Cristel Carrisi interviene su Al Bano dopo le ultime polemiche | la famiglia si divide

Cristel Carrisi ha commentato le recenti polemiche tra Al Bano e Romina Power, sottolineando la divisione all’interno della famiglia. La discussione tra i due artisti, durata alcuni giorni, si è intensificata, coinvolgendo anche altri membri della famiglia. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, con le parti che si sono scambiate dichiarazioni pubbliche e si sono confrontate su questioni familiari.

Non si placa la tensione tra Al Bano e Romina Power, una vicenda che negli ultimi giorni ha assunto i contorni di uno scontro sempre più personale e familiare. Tutto è partito da un’intervista televisiva che ha riaperto ferite mai del tutto rimarginate, riportando al centro dell’attenzione pubblica una storia dolorosa che riguarda anche la scomparsa della figlia Ylenia. Durante la trasmissione Belve, la cantante ha parlato apertamente delle difficoltà vissute accanto all’ex marito, soffermandosi anche su alcune scelte compiute dopo la tragedia. Tra queste, il ritorno al lavoro del cantante subito dopo la scomparsa della figlia, un passaggio che ha riacceso polemiche e tensioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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