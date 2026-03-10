A Fiumicino torna il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza | parte l’iter amministrativo

A Fiumicino riprende l’attività del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con l’avvio dell’iter amministrativo per il ripristino di questa figura di tutela. L’ente di via Portuense ha deciso di rinnovare l’incarico, che era stato sospeso in passato, concentrando nuovamente l’attenzione sulle questioni legate alle fragilità delle giovani generazioni. La procedura amministrativa è ora in corso.

Fiumicino, 10 marzo 2026 – L'attenzione dell'ente di via Portuense torna a focalizzarsi sulle fragilità generazionali attraverso il ripristino di una figura di garanzia che era rimasta in sospeso. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mario Baccini, ha dato il via libera operativo agli indirizzi per la nomina del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Un atto che non si limita alla forma, ma che dispone l'avvio di un iter amministrativo concreto per individuare una figura di alta professionalità dedicata esclusivamente ai cittadini più giovani. La decisione, maturata durante l'ultima seduta dell'esecutivo, muove dalla necessità di dare piena attuazione alle convenzioni internazionali e allo Statuto comunale, colmando quelle lacune sociali che ancora oggi impediscono un accesso uniforme ai servizi essenziali.